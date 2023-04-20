Туччи признался, что не хотел играть маньяка в "Милых костях"

62-летний американский актер Стэнли Туччи, сыгравший маньяка в фильме Питера Джексона «Милые кости» (2010), признался, что не хотел браться за роль. Об этом пишет Deadline.

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По словам Туччи, он бы не согласился на такую роль снова. «Я бы не сыграл Джорджа Харви в «Милых костях» снова, это было ужасно. Кино получилось отличное, но это тяжелый опыт. Просто из-за роли», — сказал он.

Туччи уточнил, что спрашивал у Джексона, почему тот выбрал на роль маньяка именно его. «Я пытался отделаться от роли, что безумие, конечно, ведь мне была нужна работа. Я спросил, почему я, а он ответил — потому что ты веселый», — вспоминает он.

Актер отметил, что, скорее всего, Джексон полагал, что Туччи не будет слишком близко к сердцу принимать этот опыт. «Что я сразу выброшу это из головы. Ведь это то, что нужно делать, когда играешь кого-то настолько ужасного, да?» — поделился он.

Главные роли в фильме о душе девочки, преследующей своего убийцу, также исполнили Сирша Ронан, Марк Уолберг и Рэйчел Вайс. В основу сценария фильма легла одноименная книга Элис Сиболд.