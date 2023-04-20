$81.65+0.0589.37-0.20

Стэнли Туччи признался, что не хотел играть маньяка в "Милых костях"

62-летний американский актер Стэнли Туччи, сыгравший маньяка в фильме Питера Джексона «Милые кости» (2010), признался, что не хотел браться за роль. Об этом пишет Deadline.

Туччи признался, что не хотел играть маньяка в "Милых костях"
© Газета.Ru

По словам Туччи, он бы не согласился на такую роль снова. «Я бы не сыграл Джорджа Харви в «Милых костях» снова, это было ужасно. Кино получилось отличное, но это тяжелый опыт. Просто из-за роли», — сказал он.

Туччи уточнил, что спрашивал у Джексона, почему тот выбрал на роль маньяка именно его. «Я пытался отделаться от роли, что безумие, конечно, ведь мне была нужна работа. Я спросил, почему я, а он ответил — потому что ты веселый», — вспоминает он.

Актер отметил, что, скорее всего, Джексон полагал, что Туччи не будет слишком близко к сердцу принимать этот опыт. «Что я сразу выброшу это из головы. Ведь это то, что нужно делать, когда играешь кого-то настолько ужасного, да?» — поделился он.

Главные роли в фильме о душе девочки, преследующей своего убийцу, также исполнили Сирша Ронан, Марк Уолберг и Рэйчел Вайс. В основу сценария фильма легла одноименная книга Элис Сиболд.

Ранее звезда «Ренфилда» Николас Холт признался, что потерял роли в «Бэтмене» и «Топ Ган: Мэверик».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий