Харрельсон подтвердил вероятность родства с Макконахи

«Мы хотим пройти тест [ДНК], но для него [Макконахи] это гораздо важнее. Я говорю о том, что он чувствует себя так, будто теряет отца. Но я ему сказал: "Нет, просто у тебя появятся другие отец и брат"», — добавил актер.