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Райан Рейнольдс и Джейсон Момоа утверждены в комедию «Четвероногие друзья»

Фильм будет рекомендован для просмотра зрителям старше 17-и лет.

Рейнольдс и Момоа утверждены в комедию «Четвероногие друзья»
© Inc-News

Райан Рейнольдс возглавит актёрский состав нового фильма в жанре чёрной комедии «Четвероногие друзья». Компанию на съёмочной площадке ему составят звезда «Аквамена» Джейсон Момоа, участница сериала «Белый лотос» Обри Плаза и сыгравший главную роль в сериале «Дичь» Винс Вон.

Поставит это напряжённое «дорожное путешествие» Питер Атенсио, известный по работе над сериалом «Сумеречная зона». Литературную основу обеспечат Кевин Барроуз, Мэтт Майдер и Патрик Гуинг. Ожидается, что «Четвероногие друзья» получит рейтинг R, который ограничит доступ к просмотру фильма зрителям младше 17-и лет.

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