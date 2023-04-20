Рейнольдс и Момоа утверждены в комедию «Четвероногие друзья»

Фильм будет рекомендован для просмотра зрителям старше 17-и лет.

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Райан Рейнольдс возглавит актёрский состав нового фильма в жанре чёрной комедии «Четвероногие друзья». Компанию на съёмочной площадке ему составят звезда «Аквамена» Джейсон Момоа, участница сериала «Белый лотос» Обри Плаза и сыгравший главную роль в сериале «Дичь» Винс Вон.