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Джессика Честейн объяснила, почему отказалась подписывать фанату книжку

Актриса Джессика Честейн на своей странице в социальной сети Twitter объяснила, почему не так давно отказалась подписывать книгу для фаната.

Честейн объяснила, почему отказалась подписывать фанату книжку
© Газета.Ru

Видеоролик, в котором Честейн отказывается подписывать книгу Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго», стал вирусным. «Я не будут подписывать это, просто потому что я не имею к этому отношения», — сказала она.

В течение некоторого времени поклонники предполагают, что Честейн сыграет одну из героинь книги — Селию. Новое видео заставило их предположить, что актрисе не понравился сценарий. В Twitter Честейн объяснила, почему не подписала книгу.

«Поклонники все время просят меня подписать книжки, к которым я не привязана никакими контрактами. Но это неправильно, как будто я присваиваю себе чью-то работу, вот потому я и говорю — не буду, потому что не имею к этому отношения. Это не значит, что мне не понравился сценарий», — объяснила она, попросив не вкладывать в видео лишних смыслов.

Netflix сейчас занимается разработкой сценария художественной книги о голливудских звездах.

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