Честейн объяснила, почему отказалась подписывать фанату книжку

«Поклонники все время просят меня подписать книжки, к которым я не привязана никакими контрактами. Но это неправильно, как будто я присваиваю себе чью-то работу, вот потому я и говорю — не буду, потому что не имею к этому отношения. Это не значит, что мне не понравился сценарий», — объяснила она, попросив не вкладывать в видео лишних смыслов.