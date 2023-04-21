Элизабет Олсен объяснила нежелание лично выполнять трюки

"У меня от страха всегда душа уходит в пятки. Мне кажется, это же ощущение испытываешь, когда катаешься на экстремальных аттракционах. В "Докторе Стрэндже в мультивселенной безумия" есть сцена, в которой им нужно было сбросить меня с 10-метровой высоты. Сцена не получалась и помню, я подумала тогда, это же все смешно. Просто пусть вместо меня этот трюк сделает профессиональный каскадер. Я уверена, что если есть такая возможность, всегда лучше привлечь дублера", — рассказала Олсен.