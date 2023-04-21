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1 час назад

Элизабет Олсен объяснила свое нежелание лично выполнять каскадерские трюки

Газета.Ruиещё 1

Звезда Marvel Элизабет Олсен призналась, почему не хочет лично выполнять каскадерские трюки, сообщает Variety.

Элизабет Олсен объяснила нежелание лично выполнять трюки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своем новом интервью для вечернего шоу юмориста и телеведущего Стивена Колбера Олсен объяснила свое нежелание участвовать в каскадерских трюках.

По словам актрисы, она боится травмироваться и считает более верным решением делегировать выполнение опасных трюков профессионалам.

"У меня от страха всегда душа уходит в пятки. Мне кажется, это же ощущение испытываешь, когда катаешься на экстремальных аттракционах. В "Докторе Стрэндже в мультивселенной безумия" есть сцена, в которой им нужно было сбросить меня с 10-метровой высоты. Сцена не получалась и помню, я подумала тогда, это же все смешно. Просто пусть вместо меня этот трюк сделает профессиональный каскадер. Я уверена, что если есть такая возможность, всегда лучше привлечь дублера", — рассказала Олсен.

Актеры,Элизабет Олсен,
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