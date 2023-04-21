Звезда Болливуда Памела Чопра умерла в реанимации

20 апреля в Мумбаи в возрасте 74 лет скончалась Памела Чопра, индийская актриса, певица, сценаристка и продюсер, жена известного болливудского режиссера Яши Чопры.

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Как сообщает Times of India, артистка умерла в госпитале, где находилась на аппарате ИВЛ в палате интенсивной терапии более двух последних недель "из-за возрастных проблем".

Памела Сингх родилась в Пакистане 19 февраля 1948 года в семье офицера индийской армии. Кузина - актриса и телеведущая Сими Гаревал, "известная своей любовью к белым сари". За Чопру вышла замуж в 1970-м - их брак был устроен "по индийским традициям" - по дружбе между семьями, и всякое такое. Оба сына пары - режиссеры. Старший, Адитья, женат на актрисе Рани Мукерджи.