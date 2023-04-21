$81.62-0.0489.46+0.09
1 час назад

Звезда Болливуда Памела Чопра умерла в реанимации

Российская Газетаиещё 1

20 апреля в Мумбаи в возрасте 74 лет скончалась Памела Чопра, индийская актриса, певица, сценаристка и продюсер, жена известного болливудского режиссера Яши Чопры.

Звезда Болливуда Памела Чопра умерла в реанимации
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает Times of India, артистка умерла в госпитале, где находилась на аппарате ИВЛ в палате интенсивной терапии более двух последних недель "из-за возрастных проблем".

Памела Сингх родилась в Пакистане 19 февраля 1948 года в семье офицера индийской армии. Кузина - актриса и телеведущая Сими Гаревал, "известная своей любовью к белым сари". За Чопру вышла замуж в 1970-м - их брак был устроен "по индийским традициям" - по дружбе между семьями, и всякое такое. Оба сына пары - режиссеры. Старший, Адитья, женат на актрисе Рани Мукерджи.

Карьеру в кино Памела Чопра начала в середине 70-х, по большей части работая на проектах мужа. Хотя бывало и самостоятельно. В портфолио - "Непохищенная невеста", "Доктор Сахаб", "Сумасшедшие сердца", "Влюбленные", "Свадьба моей любимой", "Новые романтики".

Актеры,Сумасшедшее сердце,Влюбленные,Рани Мукерджи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий