Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл пополнила актерский состав «Венома-3»

Звезда сериала «Тед Лассо» Джуно Темпл появится в «Веноме-3». Она получила одну из главных ролей в третьей части франшизы.О присоединении Темпл к проекту узнало издание Deadline. По его данным, актриса воплотит на экране одного из центральных женских персонажей. Какую именно героиню сыграет звезда «Теда Лассо», пока не раскрывают.