Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл пополнила актерский состав «Венома-3»

Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл получила одну из главных ролей в «Веноме-3»
Звезда сериала «Тед Лассо» Джуно Темпл появится в «Веноме-3». Она получила одну из главных ролей в третьей части франшизы.О присоединении Темпл к проекту узнало издание Deadline. По его данным, актриса воплотит на экране одного из центральных женских персонажей. Какую именно героиню сыграет звезда «Теда Лассо», пока не раскрывают.
Для Темпл эта роль не станет дебютом в супергеройском кино. Актриса появлялась в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где сыграла подругу Женщины-кошки. Главная звезда «Венома» Том Харди вернется к своей роли в третьей части. Актер также выступает сценаристом и продюсером новой серии франшизы.