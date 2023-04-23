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Стэнли Туччи назвал свою самую нелюбимую кинороль

У Стэнли Туччи нет желания вспоминать обо одном специфическом герое, которого он сыграл больше 10-и лет назад. В недавнем интервью Entertainment Tonight 62-летний актёр признался, что ни за что бы не согласился воспроизвести на экране серийного убийцу Джорджа Харви из криминальной драмы «Милые кости» (2009).

Стэнли Туччи назвал свою самую нелюбимую кинороль
© Inc-news

«Это было ужасно», - рассказал Туччи об основанном на реальных событиях фильме. По сюжету, Харви убивает 14-летнюю девочку-соседку (Сирша Ронан), которая после смерти наблюдает за ним и своей семьёй. «Это прекрасный фильм, но тяжкий опыт просто из-за роли», - добавил он. Несмотря на это, Стэнли был номинирован за работу в «Милых костях» на премию «Оскар», но уступил победу Кристофу Вальцу («Бесславные ублюдки»).

«Я спросил (режиссёра) Питера Джексона, почему он утвердил меня на эту роль. Я пытался отказаться от неё, и это было безумием, потому что мне нужна была работа. Но я хотел знать: «Почему ты меня выбрал? И он сказал: «Потому что ты забавный». По словам Туччи, он прекрасно понял, что Джексон имеет в виду. «Он думал, что я мог быть не слишком – не слишком серьёзным в этой роли, не слишком драматичным… Это то, что вы должны делать, когда играете кого-то настолько ужасного. Вы не можете его полностью принять», - отметил актёр.

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