Стэнли Туччи назвал свою самую нелюбимую кинороль

«Я спросил (режиссёра) Питера Джексона, почему он утвердил меня на эту роль. Я пытался отказаться от неё, и это было безумием, потому что мне нужна была работа. Но я хотел знать: «Почему ты меня выбрал? И он сказал: «Потому что ты забавный». По словам Туччи, он прекрасно понял, что Джексон имеет в виду. «Он думал, что я мог быть не слишком – не слишком серьёзным в этой роли, не слишком драматичным… Это то, что вы должны делать, когда играете кого-то настолько ужасного. Вы не можете его полностью принять», - отметил актёр.