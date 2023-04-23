Гослинг стал героем короткометражки в честь юбилея часов TAG Heuer

По сюжету актёр в роли самого себя убегает от реквизитора Байер, когда та пытается снять с его запястья любимые часы. Режиссёрское кресло занял Дэвид Литч, которого мы уже знаем по боевикам «Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Быстрее пули». На протяжении погони Райан перемещается на самых разных видах транспорта: от спортивных автомобилей до грузовиков и электрических багги. Взяв за основу формат «фильма в фильме», Литч играет самого себя в роли экранного режиссёра.