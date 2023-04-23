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32 минуты назад

Исполнитель главной роли в «Крике» Ульрих стал популярен в Голливуде после выхода триллера

Слово и Дело

Актер Скит Ульрих прославился ролью в фильме «Крик» 1996 года. После дебюта в триллере артист получил известность и стал востребован в Голливуде.

Ульрих стал популярен в Голливуде после выхода "Крика"
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ужастик «Крик» вызвал ажиотаж у зрителей после премьеры. Тогда вырос спрос на маски для лица в виде маньяка из фильма и телефоны с определителем номера. Ульриха называли «самым обаятельным маньяком» из-за обворожительной внешности и дьявольских глаз.

Исполнитель главной роли в триллере стал популярен в Голливуде после выхода триллера. 54-летний актер до сих пор остается на пике творческой карьеры. Также ему принесли популярность сериалы «Святой дозор», «Иерихон» и «Ривердэйл».

Актеры,Крик,Ривердэйл,
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