Ульрих стал популярен в Голливуде после выхода "Крика"

Актер Скит Ульрих прославился ролью в фильме «Крик» 1996 года. После дебюта в триллере артист получил известность и стал востребован в Голливуде.

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Ужастик «Крик» вызвал ажиотаж у зрителей после премьеры. Тогда вырос спрос на маски для лица в виде маньяка из фильма и телефоны с определителем номера. Ульриха называли «самым обаятельным маньяком» из-за обворожительной внешности и дьявольских глаз.