Ульрих стал популярен в Голливуде после выхода "Крика"

Актер Скит Ульрих прославился ролью в фильме «Крик» 1996 года. После дебюта в триллере артист получил известность и стал востребован в Голливуде.
Ужастик «Крик» вызвал ажиотаж у зрителей после премьеры. Тогда вырос спрос на маски для лица в виде маньяка из фильма и телефоны с определителем номера. Ульриха называли «самым обаятельным маньяком» из-за обворожительной внешности и дьявольских глаз.
Исполнитель главной роли в триллере стал популярен в Голливуде после выхода триллера. 54-летний актер до сих пор остается на пике творческой карьеры. Также ему принесли популярность сериалы «Святой дозор», «Иерихон» и «Ривердэйл».