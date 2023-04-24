Рассел Кроу рассказал о желании сбежать со съемок «Гладиатора»

Новозеландский актер Рассел Кроу признался, что хотел сбежать со съемок фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта, так как посчитал сценарий картины «мусором». Об этом он рассказал в интервью журналу Vanity Fair, ролик был опубликован в YouTube-аккаунте издания.

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Кроу указал на то, что «Гладиатор» стал 20 фильмом в его карьере, поэтому он был уверен в своих актерских способностях.

«В чем я не был уверен в "Гладиаторе", так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий... это был мусор», — признался актер.

По его словам, на момент начала съемок в фильме было много неточных аспектов. Актер признался, что даже хотел сесть на самолет и отказаться от съемок. «Только мои непрерывные разговоры с Ридли вселили в меня веру», — подытожил он.