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Российские и советские актеры, погибшие на съемках

Профессия актера — не самая безопасная. Иногда приходится работать в условиях, опасных для жизни. Тем более, что среди актеров есть много экстремалов, готовых на разные эксперименты. Иногда они заканчиваются летально.

Российские и советские актеры, погибшие на съемках
© Кадр из фильма "Брат"

Об актерах советского и российского кино, которые погибли на съемках, — в материале “Рамблера”.

Сергей Бодров-младший

История гибели Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы до сих пор будоражит сердца поклонников актера. В 2002 году в Кармадонском ущелье проходили съемки фильма “Связной”. Когда съемочная группа находилась там, произошел сход ледника Колка. Происшествие унесло жизни 120 человек, 40 из них были сотрудниками съемочной группы. Все они до сих пор числятся пропавшими без вести, так как их тела также не были найдены.

Инна Бурдученко

Кадр из фильма "Иванна"

В 1960 году молодая актриса снималась в картине “Так еще никто не любил”, но фильм так и не увидел свет из-за гибели героини. По сюжету ее персонаж должна была войти в горящее здание и вынести оттуда знамя. Первые несколько дублей были сняты удачно — после каждой сцены здание тушили, а актриса выходила невредимой. Однако режиссер решил подстраховаться и сделать последний дубль, и это стало роковой ошибкой. Когда Бурдученко выходила из здания, ее каблук застрял в полу. Она не смогла его вытащить и на нее упала горящая балка здания. Ее спас актер массовки — он вбежал в дом и вынес актрису с 78% ожогов. Врачи провели несколько операций, но спасти ее не удалось — она скончалась через 15 дней после происшествия.

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Андрей Ростоцкий

Кадр из фильма "Дни Турбиных"

Сын известного советского режиссера прославился в кино как актер. На его счету было более 50 успешных картин, после чего он решил пойти по стопам отца и выступить в качестве режиссера. В 2002 году он снимал фильм “Моя граница”, часть съемок проходили в горах. Когда Ростоцкий поехал выбирать место для съемок, он сорвался со скалы и пролетел 30 метров. Спасти его не удалось — травмы были не совместимы с жизнью.

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