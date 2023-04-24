Роман Мадянов: «Меня любили мосфильмовские бабушки»

Карьера заслуженного артиста России, четырежды лауреата премии «Ника» Романа Мадянова началась на западе столицы, на «Мосфильме», когда он был совсем мальчишкой.

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– В этом году исполняется 50 лет фильму «Совсем пропащий», снятому режиссёром Георгием Данелией в 1973 году. В экранизации романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» я сыграл главную роль, – мне тогда едва исполнилось 10, – рассказывает Роман Сергеевич.

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Кадры из фильма «Совсем пропащий», 1973. Гек (Рома Мадянов) и его папаша (Владимир Басов).

КИКИМОРЫ В ОЧЕРЕДИ

– Можно представить себе ваши мальчишеские впечатления от «Мосфильма»!

– Я там каждый квадратный сантиметр прощупал. Какой мебельный цех там был! Запускали меня мосфильмовские бабушки любимые, давние сотрудницы киностудии: «Ромик пришёл, ну пойдём, посмотрим». И по мебельному цеху меня водили. Ой, что это было – кайф! Диваны такие, эдакие. Никогда в жизни не забуду ломберный столик для преферанса XVII– XVIII веков на тоненькой изящной ножке.

– У вас прям детский восторг на лице.

– Ну да! Мои детские годы на «Мосфильме» – это и есть восторг. Кинематографическая жизнь кипела, тогда порой три съёмочные группы было на одно помещение. В столовую заходишь – то стрельцы строем выходят, то лягушки с кикиморами в очереди – сказку снимают. А здесь снимают фильм про войну, массовка.

НЕ ВЫПЯЧИВАТЬСЯ, КАК КОСТЫЛЬ

– Редко какой актёр с первой картины начинает сниматься у Данелии, да ещё и в окружении звёзд. Не боязно было?

– Замечательно всё было. Потому что я осознавал своими детскими мозгами, кто меня окружает. А если чего и недопонимал, то отец мне объяснял (был режиссёром на телевидении. – Ред.). Мы с дядей Женей, Евгением Павловичем Леоновым, жили в киноэкспедиции по соседству.

Леонов был чудный человек, там и не пахло сегодняшней «звезданутостью».

Чем больше артисты были, тем скромнее они себя вели. Кикабидзе Вахтанг Константинович, Ирина Константиновна Скобцева. Я в хорошей компании вырос, где меня приучали не включать звезду, не выпячиваться, как гвоздь, как костыль.

– А как вам современный «Мосфильм»?