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Дарья Мельникова призналась, что на работу актрисой ее мотивирует ипотека

Актриса Дарья Мельникова на «Table шоу» пошутила, что ипотека мотивирует ее работать гораздо сильнее других факторов.

Мельникова призналась, что на работу актрисой ее мотивирует ипотека
© Газета.Ru

«Вообще так меня двинуло в этом году, что я прям на всех пробах так хорошо работаю», — посмеялась Мельникова.

Артистка напомнила, что воспитывает двоих детей, поэтому ипотека и финансы являются для нее основной мотивацией работать.

Мельникова известна по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». В январе анонсировали продолжение комедии, однако актриса не появится в нем. Мельникова призналась, что ее не взяли. Артистка не знает причины того, почему ее не позвали на съемки, но может догадываться.

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