Мельникова призналась, что на работу актрисой ее мотивирует ипотека

«Вообще так меня двинуло в этом году, что я прям на всех пробах так хорошо работаю», — посмеялась Мельникова.

Мельникова известна по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». В январе анонсировали продолжение комедии, однако актриса не появится в нем. Мельникова призналась, что ее не взяли. Артистка не знает причины того, почему ее не позвали на съемки, но может догадываться.