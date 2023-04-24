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Скончался актер сериала "Чисто английское убийство" Дейл Микс

Скончался британский актер Дейл Микс, наиболее известный по своим ролям в сериалах «Байкер Гроув» и «Чисто английское убийство». Близкие артиста в беседе с Daily Mail подтвердили факт смерти, но причину называть не стали.

Скончался актер сериала "Чисто английское убийство" Дейл Микс
© Газета.Ru

«Так невероятно грустно. Наш родной человек и просто лучший друг, о котором каждый мог бы только мечтать. Не стало Дейла Микса. Теперь гораздо меньше поводов для смеха, когда тебя нет рядом», — заявили близкие Микса.

Родственники артиста поблагодарили фанатов за соболезнования, поддержу и теплые слова в адрес актера. По их словам, забота друзей Микса в последние часы жизни артиста сыграла немалую роль. Его коллеги по сериалу «Байкер Гроув» Деклан Доннелли и Энт Макпартлин назвали умершего артиста «прекраснейшим из парней».

«Нам невероятно жаль слышать очень печальные новости о кончине Дейла. Он был прекраснейшим из парней, даже несмотря на то, что он был «сжигателем» Дентона, заклятым врагом байкеровских «гроуверов»! Печальная потеря в столь молодом возрасте», — заявили актеры.

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