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Актриса Кэрри Фишер получит звезду на голливудской «Аллее славы» в день «Звёздных войн»

Актриса Кэрри Фишер, больше всего известная по роли Леи Органы в «Звёздных войнах», скоро получит посмертную звезду на голливудской «Аллее славы». Случится это уже 4 мая — во всемирный день «Звёздных войн».

Кэрри Фишер получит звезду на «Аллее славы» в день «Звёздных войн»
© Чемпионат.com

Впервые о том, что Фишер получит звезду на «Аллее славы», сообщили в 2021 году, однако только сейчас американская киноакадемия назвала точную дату церемонии. Награду получит 31-летняя Билли Лурд — единственная дочь известной актрисы.

За свою карьеру Кэрри Фишер сыграла во множестве фильмов и сериалов, однако самой знаковой ролью актрисы считается воплощение Леи Органы, к которой женщина возвращалась спустя долгие годы после съёмок оригинальной трилогии. Артистка умерла в 2016 году в возрасте 60 лет.

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