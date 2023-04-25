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Американский певец и актер Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет

В возрасте 96 лет ушел из жизни американский певец, актер и активист Гарри Белафонте. Эту новость во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн.

Певец и актер Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет
© Газета.Ru

Белафонте нашли в его доме в районе Манхэттен. Представитель актера причиной смерти назвал сердечную недостаточность, пишет ФАН.

В 1956 году Гарри Белафонте сыграл роли в фильмах «Кармен Джонс» и «Остров под солнцем». В 1960-е годы он решил оставить карьеру актера и окунуться в музыку.

Благодаря своему легендарному альбому «Calypso» Белафонте стали называть королем музыки калипсо. В сборнике было записано всего лишь две песни – это «Banana Boat Song» и «Farewell to Jamaica». Музыка Белафонте на протяжении 31 недели смогла удержаться на первой строчке в Billboard 200.

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