Певец и актер Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет

В возрасте 96 лет ушел из жизни американский певец, актер и активист Гарри Белафонте. Эту новость во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн.
Белафонте нашли в его доме в районе Манхэттен. Представитель актера причиной смерти назвал сердечную недостаточность, пишет ФАН.
В 1956 году Гарри Белафонте сыграл роли в фильмах «Кармен Джонс» и «Остров под солнцем». В 1960-е годы он решил оставить карьеру актера и окунуться в музыку.
Благодаря своему легендарному альбому «Calypso» Белафонте стали называть королем музыки калипсо. В сборнике было записано всего лишь две песни – это «Banana Boat Song» и «Farewell to Jamaica». Музыка Белафонте на протяжении 31 недели смогла удержаться на первой строчке в Billboard 200.