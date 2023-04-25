Певец и актер Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет

В возрасте 96 лет ушел из жизни американский певец, актер и активист Гарри Белафонте. Эту новость во вторник сообщил его пресс-секретарь Кен Саншайн.

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Белафонте нашли в его доме в районе Манхэттен. Представитель актера причиной смерти назвал сердечную недостаточность, пишет ФАН.

В 1956 году Гарри Белафонте сыграл роли в фильмах «Кармен Джонс» и «Остров под солнцем». В 1960-е годы он решил оставить карьеру актера и окунуться в музыку.