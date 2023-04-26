Садальский призвал Пересильд перестать употреблять алкоголь

Актер Стас Садальский обвинил коллегу Юлию Пересильд в алкоголизме. Его слова цитирует StarHit.

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Садальский назвал Пересильд «выпивохой» и призвал отказаться от употребления спиртных напитков. «Алкоголь отрицательно влияет на память. Раньше, когда бухал, улетал в космос и никого не помнил. Поэтому призываю всех — и друзей, и недругов: хватит пить», — заявил он.

Это уже не первый конфликт между знаменитостями: еще в 2021 году Садальский заявил, что Пересильд не летала на МКС для съемок фильма «Вызов». По мнению артиста, все опубликованные видео нарисованы с помощью компьютерной графики. Садальский даже заявил, что его об этом проинформировали осведомители. Нужные кадры, по его словам, просто сделают талантливые компьютерные художники.

После этого Пересильд заявила, что не знает, кто такой Садальский, а также призвала поклонников не реагировать на выпады хейтеров, которые критикуют съемочную команду «Вызова».