«Свои проблемы решаю без гадалок»: Соломатина — об экстрасенсах

Новый сезон сериала «Таежный детектив-4: Живая вода» вышел на телеканале ТВЦ. Актриса Екатерина Соломатина исполнила в проекте роль мошенницы, помогающей целительнице.

© Вечерняя Москва

— Екатерина, чем сериал, в котором вы сыграли, отличается от других работ детективного жанра?

Видео дня

— Моя роль была интересной, но небольшой, поэтому мне на этот вопрос ответить трудно. Могу лишь признаться вам, почему согласилась на съемки. Как только узнала, что «Таежный детектив» снимает режиссер Валентин Донсков, которого знаю лет 20, сразу же дала согласие! И даже не спросила, кого буду играть.

— Как вы создавали образ своей героини?

— Я знаю истории людей, которые попадали в ловушку экстрасенсов-мошенниц. Среди пострадавших были мои знакомые. Понимаю, как такие женщины выглядят, как они действуют. Это помогло мне создать собирательный образ своего персонажа.

— Какие, на ваш взгляд, характеристики объединяют мошенников?

— Внешне это очень приятные люди, которые умеют располагать к себе клиентов. Правда, у меня не было возможности импровизировать из-за короткого времени съемок. Но я люблю небольшие роли и часто на них соглашаюсь, если сценарий интересный и талантливый режиссер. Мне везет!

— Почему вы любите маленькие роли? Я думал, все артисты мечтают о главных.

— Ну, потому что... Послушайте, мы оканчиваем институт с дипломом, где написано: «артист театра и кино». И я считаю, что не бывает маленьких ролей — бывают плохие артисты. И важно не то, сколько текста в сценарии, а то, что мы можем вложить в свои роли. Но быть главной героиней я тоже люблю, конечно.

Вечерняя Москва

— А сами попадали когданибудь в лапы мошенников?

— Никогда. Я — очень осторожный человек. Перед тем, как куда-нибудь пойти, обязательно почитаю отзывы, проверю номер телефона в спам-базах.

— В необычные способности экстрасенсов верите?

— Нет! Хотя я знаю, что многие обращаются к ним за помощью. Люди хотят получить какую-то волшебную пилюлю, которая избавит их от всех препятствий. Ведь разобраться в ситуации, исправить свои ошибки — сложнее. На мой взгляд, нужно самому решать свои проблемы, а не ходить к бабкам, которые якобы откроют тебе глаза на правду. Человек многогранен и способен самостоятельно находить ответы внутри себя. Я так живу. И мне всегда грустно, когда кто-то пытается решить вопрос с помощью каких-то гаданий. Помоему, это все от лукавого.

— В вашей жизни не было случаев, когда хотели обратиться к экстрасенсу?

— Это было однажды, давно. Я была на грани, поэтому у меня возникла мысль: «А может быть... эх!» Но, слава богу, она ушла так же быстро, как пришла. Вы знаете, может быть, потусторонние силы и существуют. В глубине души допускаю, что у человека могут быть какие-то необычные способности. Но все-таки верю в первую очередь в себя.

— Над какими проектами вы еще работаете?

— Сейчас снимаюсь в новогодней картине.

— В новогодней картине — весной? Как вы заряжаетесь праздничной атмосферой?

— Актер — это «я» в предлагаемых обстоятельствах. И если ты профессионал, то поверишь в них. А вообще, мы, артисты — как дети. Нам сказали: «Новый год» — значит, Новый год.

— Артисту важно сохранить в себе детскую непосредственность, задор?

— Конечно, важно! Это помогает сохранить интерес к работе, избежать рутины.

— Какой эпизод из своего детства вы вспоминаете чаще всего?

— Мне нравится вспоминать Алтайский край, куда я приезжала к бабушке и дедушке каждое лето. Порой во сне вижу себя девочкой пяти-семи лет на даче в Алтайском крае. А еще мне снится родной дом в Новосибирске.

Кадр из фильма «Омут»

— Есть роли, на которые вы никогда бы не согласились?

— Знаете, я по религиозным причинам никогда не лягу в гроб на съемках. Но если это сделает дублер — то пожалуйста! Кстати, был случай, когда я отказалась от роли из-за сцены с похоронами. Не знаю, может быть, у меня есть и другие табу — просто не довелось проверить. Кстати, то, что касается не похорон — это меня не пугает. Капсулы с искусственной кровью, которые используют на съемках — сладкие. Здорово не дышать и лежать с открытыми глазами. Мои героини столько раз умирали на сцене... Мне не привыкать.

— Вас чаще всего можно увидеть в фильмах или сериалах на телевидении. Сейчас особую популярность набирают стриминговые платформы. Почему вы не работаете на этих площадках?

— Просто так получилось, что по большей части мне предлагали только телевизионные проекты. Но я открыта к разным предложениям. Кстати, ближе к лету на одной из интернет-платформ выйдет работа, в которой я приняла участие.

— Проекты, рассчитанные на интернет-аудиторию, по-прежнему отличаются от телевизионных работ?

— Пять-семь лет назад это различие было заметно, сейчас — все меньше и меньше. Например, интернет-проект, в котором я снялась, лишен каких-то радикальных сцен и грубой лексики. Мы с супругом часто смотрим сериалы в онлайн-кинотеатрах и, конечно, замечаем, что возможностей для противоречивых сцен там больше. Но я думаю, что это — временное явление.

— Уход зарубежных кинопрокатчиков из России, по вашему мнению, простимулирует развитие нашего отечественного кинематографа?

— Конечно, это большие перспективы для отечественной киноиндустрии: появится больше новых режиссеров, артистов, сценаристов. Я осознаю это, потому что у нас с мужем есть своя небольшая кинокомпания. Когда нас хотели задавить санкциями, многие говорили: «А как же мы без сыра и колбасы-то будем?» Ну, товарищи, у нас огромная страна, страна возможностей! И сыр, и колбаса никуда не денутся. Главное — захотеть.

— Как вы считаете, на сегодняшний день уже пора снимать художественное кино про военную спецоперацию?

— Со спецоперацией связано много человеческих судеб. На мой взгляд, обращаться к этой теме в кино нужно. Я бы не взяла на себя такую ответственность. Но есть профессионалы, у которых есть ресурсы, чтобы сделать это достойно.

Сюжет

В тайге находят убитой целительницу Варвару. Пока Татьяна с коллегами расследует обстоятельства ее гибели, племянница убитой — Клавдия — обнаруживает в себе наследственный дар. Пытаясь помочь страждущим, Клавдия открывает секрет «живой воды», которой тетка лечила все болезни. Это открытие чуть не стоит ей личного счастья. Тем временем на турбазе «Приют шаманки» пропадает юноша, у которого незадолго до этого случилась сердечная драма.

Вечерняя Москва

ДОСЬЕ

Екатерина Соломатина родилась 24 августа 1980 года в Новосибирске. После восьмого класса поступила в местное театральное училище. А в 1999 году — в Школу-студию МХАТ. Ее дебютом стала небольшая роль стюардессы Наташи в детективном телесериале «Каменская 2». Затем были роли в сериалах «МУР есть МУР», «Гражданин начальник-3».

Детали к портрету Екатерины Соломатиной

Могла стать музыкантом.

В одном интервью Екатерина рассказывала, что в детстве не хотела быть актрисой. Эта мысль пришла к ней в пубертатном периоде, когда она серьезно занималась музыкой. Ее родственники по отцовской линии — почти все музыканты. Поэтому они думали, что девушка пойдет по их стопам. Однако Екатерина поняла, что музыка для нее — это слишком скучно. «Мне нужно было движение, а сидеть по шесть часов в день за фортепиано… Я уставала», — говорила она. В девятом классе Екатерина узнала, что в Новосибирске есть театральное училище, куда и решила поступить. «Поступила, и засосала опасная трясина на всю жизнь», — рассказывала журналистам актриса.

Учить языки не пришлось.

Фильм «Омут», в котором сыграла актриса, снимался на двух языках — русском и английском. Несмотря на то что иностранный язык актриса изучала только в школе, Екатерине удалось выйти из непростой ситуации. Благодаря музыкальному слуху ей легко воспроизводить иностранные языки. Например, когда она работала в МХТ им. Чехова, приходилось петь на болгарском, французском языках, которых она совершенно не знала.

Плюс 30 килограммов.

Специально для роли Даши в сериале «До смерти красива» Екатерина Соломатина набрала 30 килограммов. После этого ей долгие годы предлагали специфические роли: «мать четверых детей, брошенная жена, у которой худая любовница увела мужа… Все повторялось». После этого девушка решила немедленно похудеть. И сбросила 20 килограммов.

Работать в театре выгоднее.