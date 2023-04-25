$81.55+0.2890.03+0.57

Повар Криса Хемсворта рассказал о необычной диете актера для съемок в «Торе»

Австралийский актер Крис Хемсворт ел десять раз в день, чтобы подготовиться к съемкам в фильмах «Тор» и «Эвакуация». О необычном режиме питания звезды «Марвел» рассказал повар Дэн Черчилль в интервью Daily Mail.

Повар Хемсворта рассказал о необычной диете актера для съемок в «Торе»
© Lenta.ru

По словам звездного повара, который работает с такими знаменитостями, как Блейк Лайвли и Дрю Бэрримор, Хемсворт ежедневно употреблял 4500 килокалорий во время подготовки к очередным ролям в Голливуде. Актер делил свою ежедневную норму калорий на десять приемов пищи по 450 килокалорий, рассказал Черчилль.

Повар добавил, что один из любимых напитков 39-летнего артиста — банановый коктейль с двумя финиками, миндальным молоком и ложкой протеина. Из еды Хемсворт предпочитает стейки, блюда из риса, брокколи и курицы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий