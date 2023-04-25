Повар Хемсворта рассказал о необычной диете актера для съемок в «Торе»

Австралийский актер Крис Хемсворт ел десять раз в день, чтобы подготовиться к съемкам в фильмах «Тор» и «Эвакуация». О необычном режиме питания звезды «Марвел» рассказал повар Дэн Черчилль в интервью Daily Mail.

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По словам звездного повара, который работает с такими знаменитостями, как Блейк Лайвли и Дрю Бэрримор, Хемсворт ежедневно употреблял 4500 килокалорий во время подготовки к очередным ролям в Голливуде. Актер делил свою ежедневную норму калорий на десять приемов пищи по 450 килокалорий, рассказал Черчилль.