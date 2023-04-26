Валерия Дмитриева рассказала, как мечтала съездить в Припять

Актриса Валерия Дмитриева, сыгравшая Настю в сериале «Чернобыль: Зона отчуждения», рассказала в разговоре с «ФедералПресс» о том, была ли она в зоне катастрофы ЧАЭС и какие эмоции испытывала во время съемок.

© Кадр из фильма

«Десять лет спустя ни для кого не секрет, что в ближайшем Подмосковье можно найти определенного рода свой «Чернобыль». Конечно нет, мы не ездили снимать Припять в Припяти. Магия кино, и хорошая работа локейшн-менеджеров», – сказала Дмитриева в ответ на вопрос о месте съемок сериала.

Также актриса добавила, что ей, конечно же, хотелось там побывать.

«Когда только стартовал проект ЧЗО, я очень рвалась в «зону». Помню, даже просила наших продюсеров взять меня в микроэкспедицию, куда не брали актеров, а ездил оператор Кристофер Марис с малой группой снимать заявочные планы», – уточнила Валерия.

Она объяснила, что в своем возрасте абсолютно точно может сказать, что никогда бы не поехала в зону трагедии Чернобыльской АЭС. Одна из причин – жизненный опыт.

Актриса также поведала нам о своих эмоциях, испытываемых на съемках сериала «Чернобыль: Зона отчуждения». Она объяснила, что тогда совсем не задумывалась о том, будет ли еще один сезон, какой будет гонорар, или даже об известности.