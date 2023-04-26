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1 час назад

Актриса Валерия Дмитриева мечтала побывать в Припяти до съемок в «Чернобыле»

Слово и Дело

Звезда сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» Валерия Дмитриева раскрыла подробности съемок в проекте. Актриса призналась, что мечтала побывать в Припяти.

Дмитриева мечтала побывать в Припяти до съемок в «Чернобыле»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Дмитриевой, сериал про трагедию на Чернобыльской АЭС не снимался на месте происшествия. Она объяснила, что в качестве места съемки проекта выбрали Подмосковье, где благодаря магии кино и хорошей работе локейшен-менеджеров удалось сделать так, чтобы все выглядело реально.

«Когда только стартовал проект ЧЗО, я очень рвалась в "зону". Помню, даже просила наших продюсеров взять меня в микроэкспедицию, куда не брали актеров, а ездил оператор Кристофер Марис с малой группой снимать заявочные планы», – уточнила она в беседе с «ФедералПресс».

Дмитриева объяснила, что на данный момент абсолютно точно может сказать, что никогда бы не поехала в зону трагедии Чернобыльской АЭС. Как она утверждает, одна из причин – жизненный опыт.

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