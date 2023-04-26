Умер создатель "Смурфиков", "Флинтстоунов" и "Скуби-Ду" Дуэйн Пул
В Калифорнии на 75-м году жизни умер Дуэйн Пул, американский продюсер и сценарист с послужным списком в десятки пунктов - Пул работал над сценариями нескольких игровых шоу и массой анимационных проектов.
В списке, начиная с дебюта в 70-х, - франшизы "Скуб-Ду", "Флинтстоуны", "Смурфики", "Элвин и бурундуки", сериалы "Отель", "Каскадеры", "Лодка любви".
Причиной смерти стал рак, сообщает семья.
Дуэйн Элр Пул родился в 1948 году в Аризоне, вырос в Кенневике, окончил Вашингтонский университет. В 1975-м перебрался в Лос-Анджелес, начав работать на Hanna-Barbera.