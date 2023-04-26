Богатырев опроверг слухи о съемках продолжения "Кухни"

Актер и звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев в разговоре с изданием «Подъем» опроверг слухи о съемках продолжения проекта.

«Ошиблись, никакой новой «Кухни» не будет. Просто мы снимались вместе в рекламном ролике», — пояснил Богатырев.

До этого актриса Ольга Кузьмина опубликовала в соцсетях видео со съемочной площадки неизвестного проекта, при этом в кадр попали актерские вагончики Михаила Боярского и Андрея Соколова. В сети сочли, что артистка участвует в создании новых серий «Кухни».