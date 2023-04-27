Лопес запретила бывшему смотреть эротическую сцену с ее участием

В одном из эпизодов проекта присутствует эротическая сцена с участием Лопес и Алекса О'Лафлина. По словам артистки, ей было неловко от того, что Энтони, с которым она на тот момент состояла в браке, будет находиться рядом в момент съемок.

«Я не хотела мучить бедного парня. Он не должен смотреть, как я соблазняю другого мужчину на кухонном столе. Лично мне вообще не нравится сниматься в любовных сценах, потому что они заставляют меня чувствовать себя некомфортно», — объяснила звезда.

По словам Лопес, она не слишком нервничала из-за того, что обнажала свое тело на экране, поскольку была довольна своей фигурой после беременности. Фильм, который рассказывал о женщине, решившей стать матерью-одиночкой, «был по душе» актрисе. Лопес на тот момент стала матерью и поняла, что связана со своим персонажем. Согласно сюжету, Зои встречает Стэна вскоре после того, как узнает, что беременна в результате искусственного оплодотворения.