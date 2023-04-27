Сигурни Уивер не вернется к роли Эллен Рипли в «Чужом»

Есть много молодых актёров, которые могут взять на себя такие роли. Был фильм «Чужой 5», в котором я хотела бы сняться с Нилом Бломкампом, но мы не смогли этого сделать. Знаете, этот поезд ушёл. Я очень счастлива делать то, что я делаю.