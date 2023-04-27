Зои Салдана не вернется к роли Гаморы после "Стражей Галактики 3"

Актриса Зои Салдана подтвердила, что больше не вернется к роли Гаморы в киновселенной Marvel. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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"Я не думаю, что это конец для "Стражей". Это конец для меня, для Гаморы", - объяснила актриса.

Последним проектом с Салданой в роли Гаморы станут "Стражи галактики. Часть 3".

Ранее Дэйв Батиста подтвердил, что съемки в третьей части франшизы станут для него последними во вселенной Marvel. Он также признался, что считает свой уход из проекта "облегчением".

Актер и в прошлом успешный рестлер заявил, что роль Дракса Разрушителя давалась ему нелегко. Он также отметил, что опасается, что этот персонаж из "Стражей Галактики" станет его самой заметной ролью в карьере. "Стражи Галактики. Часть 3" станут завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32 полнометражным фильмом в кинематографической вселенной Marvel, в которой сейчас идет Пятая фаза.