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2 часа назад

Умер актер из "Изгоняющего дьявола" Рон Фабер

Российская Газета

26 марта скончался Рон Фабер, американский актер кино, театра и ТВ. Фабер снялся в оригинальном "Изгоняющем дьявола" Фридкина 1973 года и, помимо прочего, изображал в ленте голос демона, атаковавшего героиню Линды Блэр.

Умер актер из "Изгоняющего дьявола"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Точнее - отдельные его интонации, наиболее грубые и угрожающие. Стоит вспомнить, что в общей сложности голос демона издавали там три артиста - "чтобы он звучал как легион".

О смерти 90-летнего Фабера в соцсети сообщил его друг и коллега, актер Дэвид Патрик Келли. Причиной стал рак легких.

Фабера, на тот момент только что получившего премию за участие в бродвейской пьесе, режиссер, лишь заметив, немедленно возлюбил, и пригласил в своей проект. Более того - хоть и на небольшую роль, Чака, но для ключевой сцены.

Помимо "Экзорциста" Фабер, карьеру в шоу-бизнесе начавший на радио, снялся в "Коджаке", "Дереве Герники", сериалах "Закон и порядок", "Морские котики", "Королева экрана", других.

Актеры,Изгоняющий дьявола,Рон Фабер,Линда Блэр,
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