Киннаман сыграет в новом фильме автора про пришельцев

СМИ сообщают, что Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод», «Отряд самоубийц») сыграет одну из главных ролей в новом фильме автора «Район №9» Нила Бломкампа.

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Актёру досталась партия отца, который отправляется со своей дочерью Кайли в поход, пытаясь в процессе наладить испорченные между ними отношения. Однако приключение быстро превращается в кошмар, когда персонажи сталкиваются с опасной внеземной формой жизни.

Зловещий инопланетянин пытается не просто атаковать героев, но и похитить их — забрав людей на свой страшный и далёкий мир.Сценарием ленты занимался Джереми Слейтер, который работал над «Фантастической четвёркой» и «Лунным рыцарем». Сама картина получила название «Они нашли нас» — однако точной даты релиза у неё пока нет.