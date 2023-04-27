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Юэль Киннаман сыграет в новом фильме автора «Район №9» про пришельцев

СМИ сообщают, что Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод», «Отряд самоубийц») сыграет одну из главных ролей в новом фильме автора «Район №9» Нила Бломкампа.

Киннаман сыграет в новом фильме автора про пришельцев
© Игромания.ру

Актёру досталась партия отца, который отправляется со своей дочерью Кайли в поход, пытаясь в процессе наладить испорченные между ними отношения. Однако приключение быстро превращается в кошмар, когда персонажи сталкиваются с опасной внеземной формой жизни.

Зловещий инопланетянин пытается не просто атаковать героев, но и похитить их — забрав людей на свой страшный и далёкий мир.Сценарием ленты занимался Джереми Слейтер, который работал над «Фантастической четвёркой» и «Лунным рыцарем». Сама картина получила название «Они нашли нас» — однако точной даты релиза у неё пока нет.

Про Бломкампа недавно ещё вспоминала Сигурни Уивер, которая рассказала, что завязала с ролью Рипли из «Чужого». А ещё автор выступил режиссёром грядущей экранизации Gran Turismo.

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