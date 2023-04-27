Спилберг остался в восторге от последнего фильма про Индиану Джонса

«Это по-настоящему хороший фильм об Индиане Джонсе. Он понравился всем присутствующим на показе. Я горжусь тем, что Джим сделал с этой историей. Когда зажегся свет, я повернулся к группе и сказал: «Черт возьми! Я думал, что я единственный, кто знает, как создать нечто подобное», — заявил Спилберг.