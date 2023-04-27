Стивен Спилберг остался в восторге от последнего фильма про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом
Режиссер Стивен Спилберг в беседе с Variety заявил, что считает «по-настоящему хорошим» последний фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом в главной роли.
«Это по-настоящему хороший фильм об Индиане Джонсе. Он понравился всем присутствующим на показе. Я горжусь тем, что Джим сделал с этой историей. Когда зажегся свет, я повернулся к группе и сказал: «Черт возьми! Я думал, что я единственный, кто знает, как создать нечто подобное», — заявил Спилберг.
Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», ради которого Форд вернулся к своей культовой роли искателя сокровищ Индианы Джонса, выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.
Стивен Спилберг был режиссером четырех предыдущих частей «Индианы Джонса», однако пятый эпизод франшизы снял Джеймс Мэнголд.
Ранее Мэнголд рассказал, как омолодили 79-летнего актера Харрисона Форда для фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы».