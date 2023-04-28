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Актер «Секретных материалов» скончался после продолжительной болезни

Шоумен, актер и музыкант много лет боролся с раком головного мозга. В воскресенье вечером Майкл Копса скончался из-за осложнений, вызванных болезнью, поделилась в Твиттере его бывшая жена Люсия Франжионе. «Он был невероятным актером театра, кино и озвучки, музыкантом и художником. Самое главное, он был любящим и заботливым отцом», — написала она.

Актер «Секретных материалов» скончался после продолжительной болезни
© Super.ru

Мужчине было 66 лет, всю свою жизнь он посвятил творчеству. В фильмографии артиста — более 190 проектов. Зрителям Копса запомнился по сериалу «Секретные материалы», в котором играл персонажа по имени Рик Кульвер. Кроме того, он снялся в таких именитых картинах, как «Горец», «Тайны Смолвиля» и «Фантастическая четверка». Параллельно съемкам Копса озвучивал анимационные проекты и видеоигры: Mobile Suit Gundam, «Тетрадь смерти», «Люди Икс: Эволюция», Prototype 2 и многие другие.

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