$81.56-0.0790.20+0.06
12 минут назад

Режиссер Михалков уверен, что китайские фильмы захватят мировое кино

Слово и Дело

Завершился 45-й Московский международный кинофестиваль. После победы китайских кинематографов режиссер Никита Михалков напомнил, что китайское звучание в кино станет привычным для всего мира.

Михалков уверен, что китайские фильмы захватят мировое кино
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В этом году лидировали не только фильмы Латинской Америки, но и работы режиссеров из Поднебесной. Например, китайский режиссер Дунцян Чжуан привез картину «Трава», съемки которой прошли в похожей на мегаполис провинции Фуцзянь. Главный персонаж упоминает «Войну и мир» Льва Толстого и проводит аналогию с Николаем Ростовым.

Также премию получила короткометражка режиссера Лу Хэлая «Все», пишет «МК». Режиссер общался с коллегами исключительно на китайском языке и за него позднее извинился Никита Михалков.

«Мой молодой коллега извинялся за то, что говорит по-китайски. В следующий раз в Каннах или Берлине тебе не придется извиняться. Все тебя поймут», — намекнул на глобальную экспансию Китая Михалков.

Во время работы 45-го ММКФ режиссер озвучил идею создания Евразийской киноакадемии в противовес «Оскару». Он предложил сделать участниками страны ШОС и БРИКС, среди них Михалков обратил особое внимание на Индию и Китай.

Актеры,Оскар,Николай Ростов,Лев Толстой,Никита Михалков,БРИКС,ШОС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий