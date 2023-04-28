Михалков уверен, что китайские фильмы захватят мировое кино

Завершился 45-й Московский международный кинофестиваль. После победы китайских кинематографов режиссер Никита Михалков напомнил, что китайское звучание в кино станет привычным для всего мира.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В этом году лидировали не только фильмы Латинской Америки, но и работы режиссеров из Поднебесной. Например, китайский режиссер Дунцян Чжуан привез картину «Трава», съемки которой прошли в похожей на мегаполис провинции Фуцзянь. Главный персонаж упоминает «Войну и мир» Льва Толстого и проводит аналогию с Николаем Ростовым.

Также премию получила короткометражка режиссера Лу Хэлая «Все», пишет «МК». Режиссер общался с коллегами исключительно на китайском языке и за него позднее извинился Никита Михалков.

«Мой молодой коллега извинялся за то, что говорит по-китайски. В следующий раз в Каннах или Берлине тебе не придется извиняться. Все тебя поймут», — намекнул на глобальную экспансию Китая Михалков.