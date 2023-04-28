Популярная актриса назвала недостатки москвичей
Актриса Софья Лебедева в беседе с изданием "Москвич Mag" назвала главные недостатки москвичей.
По мнению артистки, жителям столицы не достает эмпатии, тепла и вежливости:
"Москва — как большой офис. Есть закрытость и равнодушие. Бывает озлобленность".
Лебедева также отметила привычку москвичей к быстрому темпу жизни и суетливости.
Вместе с тем актриса добавила, что москвичи отличаются целеустремленностью.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Александр Рогов начал покорять Москву.