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Популярная актриса назвала недостатки москвичей

Актриса Софья Лебедева в беседе с изданием "Москвич Mag" назвала главные недостатки москвичей.

Популярная актриса назвала недостатки москвичей
© Unsplash

По мнению артистки, жителям столицы не достает эмпатии, тепла и вежливости:

"Москва — как большой офис. Есть закрытость и равнодушие. Бывает озлобленность".

Лебедева также отметила привычку москвичей к быстрому темпу жизни и суетливости.

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Вместе с тем актриса добавила, что москвичи отличаются целеустремленностью.

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