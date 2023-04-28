Популярная актриса назвала недостатки москвичей

Актриса Софья Лебедева в беседе с изданием "Москвич Mag" назвала главные недостатки москвичей.

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По мнению артистки, жителям столицы не достает эмпатии, тепла и вежливости:

"Москва — как большой офис. Есть закрытость и равнодушие. Бывает озлобленность".

Лебедева также отметила привычку москвичей к быстрому темпу жизни и суетливости.