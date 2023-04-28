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30 минут назад

Актер Николас Кейдж раскрыл причину, по которой снимался в низкобюджетных фильмах

Мира Маркина

Актер Николас Кейдж в интервью 60 Minutes на YouTube раскрыл причину, по которой ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах. По словам звезды, всему виной долги.

В жизни артиста была ситуация, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций.

"Рынок недвижимости рухнул, и я не смог вовремя из него уйти. Мне все удалось вернуть, но сумма была около шести миллионов долларов", – поделился актер.

Кейдж также признался, что работа всегда была его "ангелом-хранителем".

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В заключение он добавил: даже если фильм получался плохим, люди знали, что на Кейджа можно положиться, и он не будет отлынивать от работы.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что актер Брюс Уиллис прорекламировал косметический бренд.

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