Актер Николас Кейдж в интервью 60 Minutes на YouTube раскрыл причину, по которой ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах. По словам звезды, всему виной долги.

В жизни артиста была ситуация, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций.

"Рынок недвижимости рухнул, и я не смог вовремя из него уйти. Мне все удалось вернуть, но сумма была около шести миллионов долларов", – поделился актер.

Кейдж также признался, что работа всегда была его "ангелом-хранителем".

В заключение он добавил: даже если фильм получался плохим, люди знали, что на Кейджа можно положиться, и он не будет отлынивать от работы.