Умер актер из культовых итальянских фильмов ужасов Джон Морген
27 апреля в возрасте 68 лет скончался итальянский актер и сценарист, известный как Джон Морген. Морген - этот Боб из "Города живых мертвецов" Фульчи, Рикки из "Дома на краю парка" Деодато и Логан из "Каннибалов" Ленци.
Артист был крайне невоздержан и по части личной жизни, и по части разного рода иных пороков. Что обстоятельно нашло отражение в его автобиографии A Zombie's Life: Italy's Whipping Boy Talks Life and Career.
Морген отошел в родном Риме. Об этом сообщил в соцсети его сын. Причина не названа.
Настоящее имя актера - Джованни Ломбардо Радиче, родился в 1954-м. Семья - известная, уважаемая. Занимался балетом, учился в Амстердаме, но из-за травмы оставил это дело. В 70-х влился в авангардное театральное движение, участвую, в том числе, в андеграундных постановках. Снимался с 80-х. В 1984-м сыграл главную роль в "Маяковском". Появлялся в "Бандах Нью-Йорка" Скорсезе. В 2017-м посетил Россию - в качестве специального гостя жанрового фестиваля "Капля".