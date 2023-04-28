Умер актер из культовых итальянских фильмов ужасов Джон Морген

27 апреля в возрасте 68 лет скончался итальянский актер и сценарист, известный как Джон Морген. Морген - этот Боб из "Города живых мертвецов" Фульчи, Рикки из "Дома на краю парка" Деодато и Логан из "Каннибалов" Ленци.

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Артист был крайне невоздержан и по части личной жизни, и по части разного рода иных пороков. Что обстоятельно нашло отражение в его автобиографии A Zombie's Life: Italy's Whipping Boy Talks Life and Career.

Морген отошел в родном Риме. Об этом сообщил в соцсети его сын. Причина не названа.