Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк присоединился ко второму сезону сериала "Медведь"
Звезда «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк присоединился к актерскому ставу второго сезона комедийно-драматического сериала «Медведь». Об этом пишет Variety со ссылкой на свои источники.
Что за персонажа играет Оденкерк, пока не разглашается, однако известно, что актер выступает в роли «приглашенной звезды» (то есть, вероятно, не задержится дольше, чем на сезон).
Премьера новых серий «Медведя» запланирована на июнь 2023 года.
Первый сезон шоу вышел на стриминге Hulu прошлым летом. Сюжет сериала рассказывает о молодом шеф-поваре из мира высокой кухни, который наследует от старшего брата, совершившего самоубийство, загибающуюся забегаловку в Чикаго. Подробнее о сериале можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».
«Медведь» был удостоен различных наград, в частности, премию «Золотой глобус» получил исполнитель главной роли Джереми Аллен Уайт. Также шоу было включено многими изданиями в подборки лучших сериалов 2022 года.