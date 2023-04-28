Боб Оденкерк присоединился ко второму сезону сериала "Медведь"

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Что за персонажа играет Оденкерк, пока не разглашается, однако известно, что актер выступает в роли «приглашенной звезды» (то есть, вероятно, не задержится дольше, чем на сезон).

Премьера новых серий «Медведя» запланирована на июнь 2023 года.

Первый сезон шоу вышел на стриминге Hulu прошлым летом. Сюжет сериала рассказывает о молодом шеф-поваре из мира высокой кухни, который наследует от старшего брата, совершившего самоубийство, загибающуюся забегаловку в Чикаго. Подробнее о сериале можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».