Актриса Вера Вольт рассказала о пагубных привычках

Актриса Вольт рассказала, как пыталась убежать от реальности с помощью пагубных привычек
Актриса из сериала «Король и Шут» Вера Вольт пережила непростое время в детстве. Откровенно об этом она поведала в эфире в шоу «вМесте».
Как оказалось, девушка испытывала серьезные пристрастия к вредным привычкам. Причем алкоголем и табаком дело не ограничивалось. В какой-то момент от Вольт даже начали отворачиваться близкие люди.
«Убегание от реальности очень затянулось. Я из дома уходила, часто ночевала в непонятных местах, посещала клубы. В какой-то момент на мне реально поставили крест, потому что там все было… Естественно и наркотики пробовали», — призналась актриса.
Сейчас Вольт рада, что смогла освободиться от тех оков и встать на путь здорового образа жизни. Новые высокие стандарты, которые задала себе 27-летняя актриса, не дают ей повода размышлять о возвращении к старым привычкам.