Актриса Вера Вольт рассказала о пагубных привычках

Актриса из сериала «Король и Шут» Вера Вольт пережила непростое время в детстве. Откровенно об этом она поведала в эфире в шоу «вМесте».

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Как оказалось, девушка испытывала серьезные пристрастия к вредным привычкам. Причем алкоголем и табаком дело не ограничивалось. В какой-то момент от Вольт даже начали отворачиваться близкие люди.

«Убегание от реальности очень затянулось. Я из дома уходила, часто ночевала в непонятных местах, посещала клубы. В какой-то момент на мне реально поставили крест, потому что там все было… Естественно и наркотики пробовали», — призналась актриса.