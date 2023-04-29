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Актриса Вольт рассказала, как пыталась убежать от реальности с помощью пагубных привычек

Актриса из сериала «Король и Шут» Вера Вольт пережила непростое время в детстве. Откровенно об этом она поведала в эфире в шоу «вМесте».

Актриса Вера Вольт рассказала о пагубных привычках
© Слово и Дело

Как оказалось, девушка испытывала серьезные пристрастия к вредным привычкам. Причем алкоголем и табаком дело не ограничивалось. В какой-то момент от Вольт даже начали отворачиваться близкие люди.

«Убегание от реальности очень затянулось. Я из дома уходила, часто ночевала в непонятных местах, посещала клубы. В какой-то момент на мне реально поставили крест, потому что там все было… Естественно и наркотики пробовали», — призналась актриса.

Сейчас Вольт рада, что смогла освободиться от тех оков и встать на путь здорового образа жизни. Новые высокие стандарты, которые задала себе 27-летняя актриса, не дают ей повода размышлять о возвращении к старым привычкам.

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