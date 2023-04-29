Балуев рассказал о последних съемках с Глаголевой

Александр Балуев рассказал о последних съемках с Верой Глаголевой
Артисты встретились на съемках фильма «Одна война». По словам Балуева, они сблизились с Глаголевой во время съемок. В картине Вера выступила режиссером.
Актер отметил, что на участие в проекте согласился только из-за Глаголевой. Балуев был поражен стойкостью актрисы.
«Я даже не понимал, что с ней происходит. Никогда на площадке не видел, чтобы ей было плохо или она уходила», - откровенно рассказал Александр «Каравану историй».
Всего за неделю до ухода Веры, они с Балуевым созванивались. Артистка пригласила Балуева в гости в Гагры. Однако встретиться актеры уже не смогли.
Глаголева скончалась в 2017 году от рака желудка. Долгое время актриса скрывала свой диагноз. Вера проходила лечение в Германии, но оно не принесло успеха.