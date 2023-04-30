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Звезда фильмов о Гарри Поттере Бонни Райт рассказала о своей беременности

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт ждет ребенка. Они вместе с мужем Эндрю Лококо ждут первенца.

Звезда фильмов о Гарри Поттере рассказала о беременности
© Мир24

Исполнительница роли сестры волшебника Рона Уизли и возлюбленной Гарри Поттера Джинни показала фотографию в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которой сложила руки на свой округлившийся живот, а сзади нее стоит супруг.

«У нас будет ребенок! Так рада поделиться этой прекрасной страной с ним. Какое дикое и унизительное путешествие – это беременность, трансформация, чтобы освободить место для новой жизни», – поделилась она своими мыслями.

Райт добавила, что появление малыша на свет ожидается в конце этого года.

Актриса вышла замуж за Лококо 19 марта 2022 года на ферме в Калифорнии. На церемонии присутствовали 110 гостей. Невеста была одета в 100-летнее винтажное платье.

Ранее в этом месяце стало известно, что исполнитель главной роли в фильмах о Гарри Поттере Дэниэл Редклифф впервые стал отцом. А у его коллеги по цеху, сыгравшего Рона Уизли, актера Руперта Гринта в мае 2020 года родилась дочь.

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