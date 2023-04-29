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Валерий Баринов рассказал, что актер Колесников уже переносил инсульт

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал в беседе с ФАН смерть актера Сергея Колесникова.

Баринов рассказал, что Колесников уже переносил инсульт
© Газета.Ru

Баринов признался, что узнал о кончине коллеги от СМИ. Колесников скончался от инсульта в возрасте 68 лет. Актер отметил, что коллега раньше тоже страдал от недуга. По словам звезды, 20 или 21 апреля актер Игорь Золотовицкий сообщил ему, что у Колесникова произошел инсульт.

Баринов отметил, что достаточно хорошо знал Колесникова и пару раз с ним играл в одних проектах.

«Он был очень добрый, открытый человек. Как вам сказать, он всегда был готов к общению, помощи. Без каких-то там комплексов. Я очень рад за его сына. И вот такая беда», — заключил Баринов.

29 апреля сын Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец умер в больнице от инсульта. Место и дата похорон неизвестны.

Колесников сыграл в более 50 картинах. Он также являлся актером дубляжа и ведущим телепрограммы «Фазенда» на Первом канале.

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