Баринов рассказал, что Колесников уже переносил инсульт

Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал в беседе с ФАН смерть актера Сергея Колесникова.
Баринов признался, что узнал о кончине коллеги от СМИ. Колесников скончался от инсульта в возрасте 68 лет. Актер отметил, что коллега раньше тоже страдал от недуга. По словам звезды, 20 или 21 апреля актер Игорь Золотовицкий сообщил ему, что у Колесникова произошел инсульт.
Баринов отметил, что достаточно хорошо знал Колесникова и пару раз с ним играл в одних проектах.
«Он был очень добрый, открытый человек. Как вам сказать, он всегда был готов к общению, помощи. Без каких-то там комплексов. Я очень рад за его сына. И вот такая беда», — заключил Баринов.
29 апреля сын Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец умер в больнице от инсульта. Место и дата похорон неизвестны.
Колесников сыграл в более 50 картинах. Он также являлся актером дубляжа и ведущим телепрограммы «Фазенда» на Первом канале.