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Умер скандальный американский актер Фрэнк Аграма

Скончался Фарух "Фрэнк" Аграма, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер египетского происхождения.

Умер скандальный американский актер Фрэнк Аграма
© Российская Газета

Аграма в 60-80-х снял несколько бюджетных жанровых лент, включая "Восстание мумии", "Друг крестного отца" и "Королеву Конг", основав компанию Harmony Gold USA Inc., и вел дела со своим другом, бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Так же он занимался вереницей проектов франшиз "Роботех" и "Драконий жемчуг", продюсировал ленту "Возвращение в затерянный мир" и появлялся на экранах как актер, дебютировав еще в 40-х.

Параллельно кинодел то и дело влипал в разного рода финансовые скандалы, ловко уклоняясь от уплаты налогов. В конечном итоге в 2016-м он получил три года тюрьмы и штраф в 10 000 000 евро за сложную схему по покупке прав на фильмы и манипуляции с офшорами. Впрочем, сидеть артисту не пришлось - помогла амнистия, вызванная решением разгрузить переполненные тюрьмы. Еще ряд обвинений, где фигурировали миллиардные суммы, был снят за истечением срока давности.

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