Умерла советская актриса Людмила Голубева из "Дела Румянцева"

В Риге в возрасте 95 лет скончалась советская актриса Людмила Голубева, известная по ролям в таких знаковых фильмах как "Дело Румянцева", "Карьера Димы Горина", "Чужая родня".

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О смерти Людмилы Голубевой сообщают латвийские СМИ со ссылкой на Татьяну Маркову, актрису Рижского русского театра имени Чехова. В этом театре Людмила Голубева служила с 1956 года.

Она родилась в Тамбовской области, переехала в Ленинград, пережила блокаду. В 1948 году начала сотрудничать с Ленинградским Театром юного зрителя и Ленинградской филармонией. В 1956 году актриса перебралась в Ригу. Еще в годы СССР Людмила Голубева получила звание заслуженной артистки Латвии.