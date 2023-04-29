$80.51-1.0588.37-1.83

Умерла советская актриса Людмила Голубева из "Дела Румянцева" и "Чужой родни"

В Риге в возрасте 95 лет скончалась советская актриса Людмила Голубева, известная по ролям в таких знаковых фильмах как "Дело Румянцева", "Карьера Димы Горина", "Чужая родня".

Умерла советская актриса Людмила Голубева из "Дела Румянцева"
© Российская Газета

О смерти Людмилы Голубевой сообщают латвийские СМИ со ссылкой на Татьяну Маркову, актрису Рижского русского театра имени Чехова. В этом театре Людмила Голубева служила с 1956 года.

Она родилась в Тамбовской области, переехала в Ленинград, пережила блокаду. В 1948 году начала сотрудничать с Ленинградским Театром юного зрителя и Ленинградской филармонией. В 1956 году актриса перебралась в Ригу. Еще в годы СССР Людмила Голубева получила звание заслуженной артистки Латвии.

На счету актрисы десятки знаковых ролей в театре. В последние десятилетия играла добрых нянь, бабушек, умудренных опытом женщин. В 2004 году ее номинировали на премию "Ночь лицедеев" за лучшую роль второго плана.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий