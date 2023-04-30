Как сложились жизнь и карьера Шэрон Стоун после инсульта в 43 года

Отметившая в марте 65-летие Шэрон Стоун для миллионов людей до сих пор остается королевой эротических триллеров и главным секс-символом 1990-х годов. Она была на пике популярности, когда без объяснения причин и громких заявлений внезапно пропала с больших экранов и практически перестала появляться на публике. Актриса долго скрывала от общественности, что в 43 года внезапно оказалась на грани жизни и смерти, чудом выжила и на протяжении многих лет боролась не только за свое здоровье, но и за право опеки над сыном. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказала, как Стоун справилась с последствиями перенесенного инсульта, возродила кинокарьеру и осознанно решила остаться в статусе одинокой матери троих детей.

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Жизнь на грани

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Начало XXI века Шэрон Стоун встретила в статусе суперзвезды и просто счастливой женщины. Она много снималась в кино и на телевидении, вышла замуж и наконец осуществила мечту стать матерью. Но всего через год ее жизнь полностью изменилась. Через две недели после теракта 11 сентября 2001 года актрисе резко стало плохо. Ее начали мучить головные боли, справиться с которыми не получалось даже при помощи сильных обезболивающих. Поначалу актриса списывала свое состояние на стресс и даже опасалась, что могла заразиться сибирской язвой, но когда терпеть боль больше не было сил, вызвала неотложную помощь. 29 сентября ее срочно доставили в больницу Сан-Франциско, и врач вынес неутешительный вердикт.

"Когда меня привезли в клинику, ко мне наклонился врач. Я спросила: «Я умираю?» Он ответил: «У вас инсульт». Я сказала: «Мне нужно позвонить маме». Он согласился: «Вы правы. Скоро вы можете потерять речь». После этого разговора я потеряла сознание"

Врачам потребовалось девять дней, чтобы диагностировать у Шэрон расслаивающую аневризму позвоночной артерии с кровоизлиянием в мозг, шею, позвоночник и лицо. За это время ее состояние стремительно ухудшилось: она потеряла 18 процентов массы тела, испытывала трудности с дыханием, не могла нормально говорить, самостоятельно сидеть и вставать, а затем и вовсе впала в кому. По оценкам врачей, шансы актрисы выжить с таким диагнозом составляли всего пять процентов.

Тем не менее в ходе сложнейшей микрохирургической операции, длившейся семь часов, специалисты сумели остановить кровотечение, стабилизировать расслаивающуюся артерию и тем самым спасли Стоун жизнь.

"Когда я вышла из больницы, едва могла пошевелиться: при ходьбе ноги цеплялись одна за другую. Я ничего не видела левым глазом, не слышала левым ухом, так как, когда лопнула позвоночная артерия, она разорвалась с такой силой, что кровь травмировала нерв, связанный со зрением и слухом"

Стоун провела в больнице восемь месяцев, еще несколько лет ушло на реабилитацию. За эти годы она потеряла звездный статус, большую часть заработанных денег и семью, но не сдалась и мужественно начала все сначала.

Спартанское детство

Преодолевать трудности для актрисы было не в новинку. Она родилась и провела все детство в небольшом провинциальном городе Мидвилл, штат Пенсильвания, США. Ее родители выросли в непростых условиях и были скупы на проявления чувств, зато суровы в методах воспитания Шэрон, ее сестры и двух братьев. Порка и битье детей за мелкие провинности и нарушение установленных правил были в доме Стоунов в порядке вещей. При этом родители с детства приучали их быть самостоятельными и рассчитывать только на себя.

"Мои родители исповедовали принцип: если у тебя есть шанс работать, то уж вкалывай как следует! Кстати, отец был в этом вопросе настоящим феминистом. Он никогда не внушал мне мысль, что женщина ограничена в своих возможностях или ущербна в плане карьеры. Для рабочей среды подобные взгляды — это позиция!"

Шэрон никогда не отличалась крепким здоровьем: через месяц после рождения у нее обнаружили диабет первого типа, а чуть позднее к этому диагнозу добавилась астма. Из-за недостатка родительской любви и заботы она росла замкнутой и очень стеснительной, но была интеллектуально одаренной. Девочке было всего пять лет, когда ее приняли в школу, причем зачислили сразу во второй класс.

Родители очень гордились дочерью-вундеркиндом, но Шэрон пришлось в школе очень тяжело. Все одноклассники были старше нее на три года, поэтому ей попросту не с кем было общаться. Все свободное время она проводила за чтением книг подальше от шумных компаний, где ее не принимали, дразнили и поколачивали. Для одноклассников странная, закрытая девочка в очках с толстыми линзами и мешковатой одежде была идеальным объектом для насмешек, что, естественно, лишь еще сильнее занижало ее и без того невысокую самооценку. Окончательно распрощаться с неуверенностью в себе Стоун смогла только в 34 года.

"Ни участие в конкурсах красоты, ни работа моделью не избавили меня от комплексов неполноценности. Только увидев себя в «Основном инстинкте», я вдруг поверила, что мной можно восхищаться! Это был настоящий шок для меня!"

Неудивительно, что от такой жизни Шэрон пыталась сбежать как можно дальше. Окончив школу в 15 лет, она получила грант на обучение в университете Эдинборо и с радостью переехала в студенческое общежитие — подальше от родительского контроля и тяжелых воспоминаний. Днем девушка училась на отделении художественной литературы и планировала стать писательницей, а по вечерам подрабатывала в «Макдоналдсе». В 17 лет она сменила очки на контактные линзы, перекрасилась в блондинку и приняла участие в местном конкурсе красоты, в котором неожиданно для себя одержала победу.

Именно тогда по совету одного из членов жюри конкурса Стоун решила попробовать себя в модельном бизнесе. Несмотря на недовольство родителей она бросила занятия в университете и переехала в Нью-Йорк, где достаточно быстро агентством Ford.

Модельная карьера Шэрон складывалась весьма успешно, она снялась для нескольких обложек глянца, успела пожить в Париже и Милане, но уже к 20 годам поняла, что такая работа не для нее. Тогда она вернулась в Нью-Йорк и поставила новую цель — стать актрисой.

Начало звездной карьеры через Playboy

Разумеется, Голливуд не ждал Стоун с распростертыми объятиями — она наравне с другими посещала курсы актерского мастерства и постоянно обивала пороги кастинг-агентств. Шэрон снялась в десятках рекламных роликов, прежде чем получить первую работу в кино.

Киноудача улыбнулась начинающей актрисе в 1980 году, когда Вуди Аллен утвердил ее на эпизодическую роль «красавицы в поезде», посылающей воздушный поцелуй главному герою в исполнении самого режиссера. Позднее, уже став кинозвездой, Стоун отметила, что работать с Алленом в кадре было потрясающе и что она вложила в этот поцелуй все свои чувства, чтобы растопить его сердце.

Однако работа у именитого режиссера не сильно повлияла на карьеру Шэрон. Никто не спешил предлагать ей главные роли. На протяжении десяти лет актриса играла второстепенных персонажей в неплохих фильмах и сериалах, которые оставались практически незамеченными широким зрителем. В 1985 году она добралась до своей первой главной роли в приключенческой картине «Копи царя Соломона», но кино не снискало любви зрителей и с треском провалилось в прокате. В какой-то момент даже агент Стоун заявила, что не хочет тратить на нее время, и посоветовала отказаться от идеи построить актерскую карьеру. Однако эта рекомендация возымела обратный эффект. Шэрон решила доказать себе и агенту, что способна стать звездой.

Первый успех к Стоун пришел в 1990 году вместе с выходом на большие экраны фантастического боевика Пола Верховена «Вспомнить все», в котором она сыграла секретного агента и жену главного героя в исполнении Арнольда Шварценеггера. Фильм стал хитом проката, а знакомство с режиссером проекта вскоре развернуло жизнь актрисы на 180 градусов.

После «Вспомнить все» Шэрон в течение двух лет снялась в главной роли в пяти фильмах, в том числе в триллерах «Ножницы» и «Дневник наемного убийцы», однако амплуа femme fatale для нее по-прежнему оставалось недоступным. Чтобы доказать продюсерам, что может играть сексуальных и стервозных героинь, стеснительная от природы актриса согласилась сняться в откровенной фотосессии в журнале Playboy.

"Когда я только начинала сниматься в кино, понятие «я бы с ней переспал» считалось почти легальным. Это значит, что актрис судили и утверждали на роль по одному единственному критерию — сексапильная она или нет. Мне же постоянно говорили, что я не такая, поэтому и ролей у меня никаких не было. Так что я долго сопротивлялась, а потом приняла стратегическое решение — снялась топлес в журнале Playboy, чтобы доказать продюсерам, что я сексуальна"

Журнал со Стоун на обложке был раскуплен моментально. Ее стали узнавать на улице, а режиссеры наконец поняли, что она может привлечь к себе внимание. Именно тогда менеджер актрисы предложил ей попробоваться на роль писательницы Кэтрин Трэмелл, подозреваемой в убийстве рок-звезды, в эротическом триллере «Основной инстинкт».

На главную мужскую роль в этом проекте уже был утвержден один из самых востребованных на тот момент актеров — Майкл Дуглас. Он настаивал, чтобы его партнершей по фильму стала известная актриса, и предлагал Ким Бейсингер, но та отказалась из-за большого количества обнаженных сцен. По этой же причине не согласились и Джулия Робертс, Мэг Райан, Джина Дэвис и Мишель Пфайффер. Находившаяся в конце списка кандидатов на роль Стоун понимала, что «Основной инстинкт» — ее последний шанс вывести карьеру на новый уровень, потому без раздумий подтвердила свое участие.

"«Основной инстинкт» был моим восемнадцатым фильмом. В течение многих лет мне доставались роли во второсортных картинах и посредственных ТВ-шоу во времена, когда телевидение было королем. Мне было 32 года, когда я получила эту работу. Это был мой последний шанс — я уже была слишком стара для бизнеса, в который так толком и не успела попасть"

После премьеры в 1992 году фильм быстро оброс скандальной славой, а Стоун проснулась звездой мирового масштаба, секс-символом и королевой жанра эротических триллеров.

Обратная сторона славы секс-символа

1990-е годы стали временем расцвета карьеры Стоун. Ее гонорары и известность неуклонно росли. Вслед за «Основным инстинктом» она снялась в похожих ролях в триллерах «Щепка», «Перекресток» и «Специалист», а также в вестерне «Быстрый и мертвый». В 1992 году People включил ее в список 50 самых красивых людей. Спустя пять лет британский журнал Empire поставил ее на 77-е место в списке 100 самых сексуальных звезд столетия. Однако свалившаяся на 34-летнюю Шэрон такая долгожданная слава застала ее врасплох.

"Вдруг выяснилось, что у меня отняли право быть самой собой. Вместо этого мне пришлось изображать знаменитость под вспышками фотокамер, и мое время стала сжирать суета. Однако хуже этого то, что я наделала массу глупостей. Я боялась что-то упустить и хваталась за любые проекты и роли, от которых на самом деле надо было бежать, как от чумы. В результате я фактически проиграла бой: и в профессиональном, и в психологическом плане"

Стоун прекрасно понимала, что боссы киностудий воспринимают ее как «проект Голливуда», который хорош, только пока приносит деньги. Ей не нравилось чувствовать себя товаром, мнение и желания которого не интересуют мир мужчин. Позднее актриса не раз рассказывала, что один режиссер наотрез отказывался начинать съемки, пока она не посидит у него на коленях, а продюсеры не раз предлагали ей переспать с партнером по проекту, чтобы тот лучше вжился в роль и достовернее сыграл любовь в кадре.

"Меня очень разочаровывают уродливые люди типа Харви Вайнштейна. У меня был контракт с продюсерской компанией Miramax, который был очень сложным для меня, и я его не смогла выполнить. Я не большой любитель массажа"

Чтобы вырваться из амплуа однотипных роковых красоток и продемонстрировать свои актерские способности, Стоун согласилась пройти пробы в фильм Мартина Скорсезе «Казино». Роль бывшей проститутки и мошенницы, медленно деградировавшей в алкоголичку и наркоманку, привлекла актрису своей сложностью и неоднозначностью, потому она сделала все, чтобы получить ее. За эту работу критики наградили Шэрон «Золотым глобусом» и номинацией на премию «Оскар». Она наконец заставила Голливуд увидеть в ней серьезную артистку.

Заново родиться

В начале 2000 года Стоун чувствовала себя абсолютно счастливой: она была успешна в профессии, счастлива в личной жизни — они с мужем, американским журналистом и редактором Филом Бронштейном только что усыновили мальчика. И внезапно все закончилось. Продюсеры и не думали списывать актрису со счетов, но вызванный расслоением аорты инсульт сильно ограничил ее возможности. Заболевание затронуло краткосрочную и долговременную память, речь, слух, способность писать, читать, двигаться — Шэрон всему пришлось учиться заново. К тому же ей исполнилось 43 года, а этот рубеж считается одним из самых трудных для всех женщин в индустрии — для них просто нет подходящих ролей, потому они становятся для голливудских боссов невидимками.

"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой. Это как с принцессой Дианой — мы обе были знамениты, она умерла, у меня был инсульт, и о нас все забыли"

Вернувшись из больницы домой, Стоун чувствовала, будто ее жизнь «прервалась выстрелом в голову», ей казалось, что она никогда не восстановится. От нее отвернулись практически все друзья и знакомые. Кинокритики, не знавшие истинных причин внезапной паузы актрисы в карьере, писали, что она совершает профессиональное самоубийство. Но на этом удары судьбы не закончились. Одним из самых сильных потрясений для Шэрон стало предательство мужа. Бронштейн считал, что женился на зарабатывающей миллионы суперзвезде, и в его планы не входило заботиться об утратившей былую красоту больной женщине.

"Он [Бронштейн] просто перестал смотреть на меня и говорить со мной. Женщины способны имитировать оргазм, но мужчины способны целиком имитировать отношения. Тяжело признавать, что тебя использовали, но в случае с Филом это было именно так"

В 2003 году, в разгар реабилитации Стоун после инсульта, Бронштейн подал на развод по причине якобы «непримиримых противоречий». Причем он не только расстался с надоевшей женой, но и потребовал единоличной опеки над их четырехлетним сыном — под предлогом, что только он сможет обеспечить ему стабильные условия жизни. И суд удовлетворил иск Бронштейна.

После предательства бывшего мужа и потери опеки над сыном Шэрон впала в глубокую депрессию: она не могла нормально работать и думала лишь о том, как вернуть своего ребенка. Актриса была уверена, что судья вынес такое несправедливое решение только из-за ее болезни и из-за того, что она снималась в эротических фильмах.

Стоит отметить, что брак с Бронштейном стал для Стоун серьезным испытанием и по другим причинам. После череды неудачных романов и помолвок принципиальный журналист с сильным характером казался Шэрон идеальным мужчиной. Он красиво ухаживал, сделал ей предложение в День всех влюбленных и попросил переехать из Голливуда к нему в Сан-Франциско. Актриса согласилась, стала меньше сниматься, готовила для мужа ужины и развлекала его гостей, однако Бронштейну этого было мало. Он хотел, чтобы Стоун ушла из профессии, полностью посвятила себя ему и родила наконец ребенка.

В течение двух лет после свадьбы супруги пытались завести детей, но ничего не получалось. За время их совместной жизни у Шэрон случилось несколько выкидышей, один из которых — на пятом месяце беременности. Врачам пришлось стимулировать искусственные роды, и актриса на протяжении 36 часов рожала мертвого ребенка.

Никто не верил, что после таких испытаний и сложнейшей реабилитации у Стоун получится вернуться в строй. Однако спустя несколько лет после тяжелого развода она усыновила двоих мальчиков, вернула себе право опеки над старшим сыном и полностью восстановила ментальное и физическое здоровье.

"Мне не повезло с самыми важными вещами в жизни. Мне не повезло со здоровьем и мне не повезло с браком, но я взяла себя в руки и просто решила жить дальше"

Раба одиночества

Шэрон не раз говорила, что преодолеть жизненные трудности, возродить карьеру и найти новые смыслы в жизни ей помогли дети. К тому моменту она уже поняла, что ждать милости от голливудских продюсеров не стоит, потому после завершения реабилитации вместо поиска ролей активно занялась благотворительной деятельностью и активизмом. На протяжении многих лет она активно отстаивает права женщин и больных ВИЧ и СПИДом, за что в 2013 году получила премию Организации объединенных наций (ООН).

Также Стоун снялась в нескольких рекламных роликах бренда Dior, благодаря чему о ней вспомнили и в Голливуде. С 2010 года актриса приняла участие в работе над обласканным критиками «Горе-творцом», второй частью триллера «Ларго Винч», интерактивным сериалом «Мозаика» и многими другими проектами. Однако съемки в кино для нее больше не главное. Она отказалась от услуг агента, менеджера и юриста, не ходит на прослушивания и соглашается принять участие только в тех проектах, которые ей по-настоящему интересны.

После развода с Филом Бронштейном Стоун больше не вышла замуж. Разочаровавшись в браке, она тем не менее не отказывала себе в удовольствии завести необременительный роман. В 2012-2013 годах актриса состояла в отношениях с 27-летним манекенщиком Мартином Микой, в конце 2014-го недолго встречалась с актером Дэвидом Дэлуизом. В 2018-м она была замечена с итальянским бизнесменом Анджело Боффа, а в 2019-м — с журналистом и правозащитником Винченцо Курсио.

Время от времени Шэрон даже пыталась построить отношения при помощи приложений для знакомств. Впрочем, из этой затеи ничего путного не вышло. Потенциальные кандидаты не поверили, что с ними общается настоящая голливудская звезда, и начали массово жаловаться на фейковый профиль, из-за чего его заблокировали.

После многолетних попыток найти подходящего человека Стоун решила, что ей это надоело, и сознательно выбрала для себя одиночество.

"Я покончила со свиданиями. Наверное, просто устала от чужой неискренности и не хочу больше каких-то игр. А мужчины… Мне не нужен еще один ребенок, тем более взрослый. К тому же у меня есть одно очень классное правило: никогда не нужно ложиться в постель с тем, у кого проблем больше, чем у тебя. И я не собираюсь его нарушать"