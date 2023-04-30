Звезда «Игры престолов» намекнул, что станет новым Джеймсом Бондом
Слухи о том, что исполнитель роли Роба Старка Ричард Мэдден может заменить Дэниела Крейга, ходят уже давно. Продюсерам бондианы понравилась игра актера в сериале «Телохранитель», так что фанаты с нетерпением ждали официального предложения. И вот, кажется, свершилось. На днях в своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) актер опубликовал видео, где он распивает коктейли с коллегой по новому сериалу «Цитадель» Стэнли Туччи. На первый взгляд все довольно обыденно, особенно если не знать, что в бокалах у мужчин мартини с лимонной цедрой — любимый напиток Джеймса Бонда.
Подписчики актера, естественно, тут же поняли намек. За несколько дней пост набрал полторы тысячи комментариев — это в разы больше, чем под любым другим видео или фото на его страничке.
«Я не знаю, что там за напитки, но если это Ричард Мэдден, пьющий мартини, который взболтали и не размешивали… Я взлечу на крышу от волнения» — пишет один. «Новые Бонд и Кью?» — не верит своим глазам второй. «Ваше здоровье, агенты» — ликует третий.
Что ж, поздравляем Ричарда с новой ролью и верим в успех проекта. Кстати, его коллега по «Игре престолов» Кит Харингтон тем временем готовится второй раз стать отцом.