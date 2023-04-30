Звезда «Игры престолов» намекнул, что станет новым Джеймсом Бондом

Слухи о том, что исполнитель роли Роба Старка Ричард Мэдден может заменить Дэниела Крейга, ходят уже давно. Продюсерам бондианы понравилась игра актера в сериале «Телохранитель», так что фанаты с нетерпением ждали официального предложения. И вот, кажется, свершилось. На днях в своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) актер опубликовал видео, где он распивает коктейли с коллегой по новому сериалу «Цитадель» Стэнли Туччи. На первый взгляд все довольно обыденно, особенно если не знать, что в бокалах у мужчин мартини с лимонной цедрой — любимый напиток Джеймса Бонда.