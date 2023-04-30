Майкл Джей Фокс заявил об ухудшении здоровья в связи с болезнью Паркинсона

В интервью для шоу CBS Sunday Morning 61-летний Майкл Джей Фокс сообщил, что он не умирает от болезни Паркинсона, а погибает вместе с этим недугом.

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Актёр считает, что он не доживёт до 80 лет. Болезнь у него диагностировали более 20 лет назад. Об этом он говорил в 2020 году.

Из-за этого недуга у актёра начались серьёзными проблемы с кратковременной памятью. Он стал тяжелее запоминать реплики на съёмочной площадке.

Ранее на кинофестивале «Сандэнс» показали фильм режиссёра Дэвиса Гугенхайма Still: A Michael J. Fox Movie.

В картине рассказывается о жизни Фокса, его карьере и борьбе с болезнью Паркинсона.