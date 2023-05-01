Татьяна Чердынцева: «Это только с виду я такая барышня!»

Но так же убедительна она и в роли воздушной гимнастки в картине «Арена для убийства». А еще в ее фильмографии - роли в фильмах «Смерть в объективе», «Ищейка», «Хрустальная ловушка», «Тест на беременность» и многих других.

© Мир новостей

Татьяне всего 33 года, но в фильмографии уже более ста работ!

Видео дня

- Татьяна, реальная ученица Мессинга - Ольга Мигунова - видела ваш фильм?

- Да, и ей очень понравилось! (Улыбается.)

- Но она предсказала, что во время съемок вы попадете в аварию. Не напугало вас это?

- Я не верю в предсказания, приметы и прочее. И, честно, не помню предупреждений про аварию - может, не придала в момент разговора этому значения...

- Но авария-то случилась...

- Да, меня сбила машина. Есть эпизод, где я бегу по улице, по проезжей части за бумажным самолетиком, который ведет Олю к Мессингу. Сначала все было хорошо, а на четвертом дубле что-то пошло не так... В итоге меня увезли в больницу с серьезной травмой... Но уже через месяц я снова была в кадре! Знаете, этот проект - судьбоносный для меня. Там я встретила будущего мужа Сашу - он работал звукорежиссером. А авария заставила задуматься: почему, за что, для чего так случилось? Раньше я выдумывала много проблем, а после этого стала больше радоваться мелочам и ценить действительно важное: близких, жизнь, здоровье, счастье...

- Вам приходилось не раз играть невесту. А какой была ваша собственная свадьба?

- Я очень волновалась: как все устроить? А потом решила, что если выхожу замуж один раз, то надо сделать как хочется. Я хотела быть принцессой - и получила это! Мне случайно попались на глаза фотографии второй свадьбы Одри Хепберн. Ее платье я и «позаимствовала». Только мое было серовато-серебристое, не белоснежное... Вообще у меня не было мечты выйти замуж. Первым шоком для меня было само предложение, а вторым - когда спустя полгода он спросил: «Ну что, когда свадьба-то?» Я думала, что мы так еще лет пять поживем...

- В фильме «Арена для убийства» вы играли воздушную гимнастку. Сами летали?

- У нас было несколько занятий, и я вполне освоилась на полотнах. Так что на небольших высотах - сама, а под куполом - дублерша.

- Прочла, что вы занимаетесь сценической огневой подготовкой. Зачем?

- Нас учили, что если вы играете врача, например, то действия должны быть профессиональными и отточенными, доведенными до автоматизма: даже если у вас в руках нет шприца, вы должны умело с ним, воображаемым, управляться. А то вот утвердят меня на роль шпиона - надо стрелять, а я не умею! Да, на площадке есть консультанты, они покажут. Но это же кино, и там надо не только правильно стрелять, но и красиво работать на камеру: показать и оружие, и лицо не загораживать - в общем, много разных тонкостей обращения с оружием в кадре... А в сериале «Черная паутина» я играла наркоманку. Сколько же я пересмотрела фильмов, документальных роликов, прочитала статей: надо было понять, как их трясет, какое выражение глаз, как ведет себя тело во время ломки... Теперь точно никогда не стану наркоманкой: это так страшно!

- Не знаю, как вам доверяют отрицательных персонажей...

- Это только с виду я такая барышня! (Смеется.) Мне самой нравятся военные фильмы, и там я не барышня совсем. Под Минском есть поселок Смолевичи, где специально выстраивалась деревня для съемок военных фильмов. Когда там пройдет дождик - пока дойдешь до съемочной площадки, сапоги до колена уже зафактурены. И лицо можно без гримеров подготовить: плюхаешься в грязь, по лицу ее размазываешь - и вперед на площадку!

- Ну а что вам нужно для счастья?