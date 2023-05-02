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Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле "Скалолаза"

Актер Сильвестр Сталлоне вернется к роли альпиниста-спасателя Гейба Уокера в сиквеле боевика «Скалолаз», пишет Deadline.

Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле "Скалолаза"
© Газета.Ru

Режиссером новой картины станет Рик Роман Во. При этом детали сюжета фильма пока не обнародованы. Кроме того, неизвестен и актерский состав сиквела.

В данный момент проводится кастинг артистов. Работу над проектом курируют продюсеры оригинального «Скалолаза» Нил Мориц и Тоби Джаффе.

«Скалолаз» вышел в 1993 году. Фильм рассказывал о спасателе Гейбе Уокере, который приходит на помощь застрявшим в горах туристам, однако они оказываются бандой преступников.

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