$79.96-0.5587.66-0.72

Умер звезда сериала "Моя прекрасная няня" Михаил Бескаравайный

Скончался российский киноактер Михаил Бескаравайный. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

Умер звезда сериала "Моя прекрасная няня"
© Кадр из сериала "Москва. Центральный округ. Последний сезон"

Бескаравайный скончался в ночь с 30 апреля на первое мая. По словам инсайдера, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Мы все уходим": самые известные высказывания Юдашкина

В фильмографии артиста есть такие проекты, как "Моя прекрасная няня", "Кухня", "Марш Турецкого" и другие. Кроме этого он озвучил две картины из трилогии "Матрица", "Отступники", "Бэтмен: Начало", "Гарри Поттер и дары смерти: часть 1", все части киносерии "Хоббит", "Джон Уик 2" и многие другие ленты.

Ранее стало известно о смерти Сергея Колесникова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий