Умер звезда сериала "Моя прекрасная няня" Михаил Бескаравайный
Скончался российский киноактер Михаил Бескаравайный. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.
Бескаравайный скончался в ночь с 30 апреля на первое мая. По словам инсайдера, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
В фильмографии артиста есть такие проекты, как "Моя прекрасная няня", "Кухня", "Марш Турецкого" и другие. Кроме этого он озвучил две картины из трилогии "Матрица", "Отступники", "Бэтмен: Начало", "Гарри Поттер и дары смерти: часть 1", все части киносерии "Хоббит", "Джон Уик 2" и многие другие ленты.