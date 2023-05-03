Джови прокомментировал помолвку 20-летнего сына с Браун

61-летний Джон Бон Джови стал гостем шоу Andy Cohen Live на SiriusXM. Когда музыканта спросили, не беспокоится ли он, что его 20-летний сын планирует жениться в столь юном возрасте, он ответил, что «одобряет» выбор Джейка.

«Я не знаю, имеет ли значение возраст. Если вы найдете подходящего партнера и будете расти вместе, это хорошо. Вот такой был бы мой совет: растите вместе и становитесь мудрее», — сказал Джон Бон Джови.

В апреле младший сын Джона Бон Джови Джейк сделал предложение своей возлюбленной, звезде сериала «Очень странные дела», Милли Бобби Браун. 19-летняя актриса опубликовала в социальных сетях совместную фотографию с женихом, на которой продемонстрировала помолвочное кольцо с бриллиантом. В подписи к публикации Милли процитировала строки из песни Тейлор Свифт «Lover». «Я люблю тебя вот уже три лета, милый, но хочу любить и все оставшиеся», — написала она.