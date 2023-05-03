Майкла Дугласа наградят почетной «Золотой пальмовой ветвью»

Впервые Дуглас посетил фестиваль в Канне в 1979 году с лентой «Китайский синдром», затем в 1991 году с фильмом «Основной инстинкт», а также в 1993-м — c картиной «С меня хватит!». Последний раз артист приезжал на фестиваль с кинолентой Стивена Содерберга «За канделябрами» в 2013 году.